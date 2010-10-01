Футбол
Открытый город«СКА-Хабаровск» сыграет с «Ахматом» в Кубке России
Определился соперник «СКА-Хабаровска» в 1/16 финала Кубка России. В ходе жеребьевки армейцам достался «Ахмат» из города Грозный, сообщает «Открытый город». Матчи запланированы на 25 и 26 сентября.
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«СКА-Хабаровск» снова встретится с «Ахматом» в 1/16 Кубка России
Хабаровский край сегоднявчера в 22:00
«Ахмат» сыграет с «СКА-Хабаровск» в 1/16 финала Кубка России
Чеченская Республика Сегоднявчера в 07:37
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань вчера в 10:37
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Абэ хочет обсудить с Путиным мирный договор во Владивостоке
Синдзо Абэ, слова которого приводит агентство Киодо, сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с президентом России, чтобы перевести переговоры по мирному договору на новый уровень.
EastRussia вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Единоборства
Нурмагомедов может провести последний бой в Москве
Нурмагомедов-старший заявил, что он хотел бы, чтобы его сын «провёл последний бой и защиту титула в Москве», потому что россияне заслуживают этого.
News.ru вчера в 08:23
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Экономика
ПФР предлагает пересмотреть выплаты пенсионных накоплений
Как подсчитали аналитики, пороговая сумма накоплений составляет порядка 177 тыс. руб. Пенсионный фонд предлагает пересмотреть этот механизм и поднять планку до 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 г. Он составляет 8 тыс. 846 руб. Таким образом, отмечает издание, вырастет доля россиян, получающих накопительную пенсию как единовременную выплату.
Вести.Финанс 01 сентября в 23:49
Политика
Премьер Индии прибыл во Владивосток и заговорил по-русски
ТК Звезда 03 сентября в 22:58
Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
Известия вчера в 10:18
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Экономика
ЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе
Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России.
News.ru вчера в 04:27
Наука
Какая диета поможет при рассеянном склерозе, рассказали медики
Американские медики рассказали, что при рассеянном склерозе поможет диета, богатой овощами и фруктами.
Пишет Омск вчера в 06:41
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Чемпионат вчера в 12:25
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Технологии
Нужно бежать со всех ног. Детская гаджетозависимость излечима
На пороге 2020 года каждый осознанный родитель знает, что каждому ребенку нужно цифровое образование, но в школах его пока нет.
Kazanfirst.ru 00:00
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат вчера в 15:35
Теннис
Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open
В полуфинале US Open Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале.
Нева Спорт 01:06