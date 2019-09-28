Футбол
Губерния«СКА-Хабаровск» уступил «Ротору» в Волгограде
В воскресенье, 29 сентября, «СКА-Хабаровск» встретился с «Ротором» в Волгограде. Матч прошел в рамках игр 15-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2019-2020 годов. Счет – 5:3 в пользу «Ротора», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
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