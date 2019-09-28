Футбол
Московский Комсомолец«СКА-Хабаровск» забил первый гол «Ротору» в Волгограде
Счет в матче «Ротор» – «СКА-Хабаровск» на 11-й минуте открыл волгоградец Денис Ткачук. Волгоградцы вели счет 3:0, пока на 21-й минуте игры гости не отыграли один гол. Сильным ударом хабаровчанин Адлал Кацаев поразил ворота противника.
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Победу волгоградскому «Ротору» принесли срочно нанятые легионеры из казанского «Рубина»
Блокнот Волгоградвчера в 23:52
«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
LiveSport.ru28 сентября в 00:44
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
РИА Новости вчера в 17:39
Политика
Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Футбол
«Спартак» принял отставку Кононова с поста главного тренера
Sport24.ru вчера в 12:30
Общество
Температурный рекорд 1938 года побит во Владивостоке на выходные
"В воскресенье, 29 сентября, во Владивостоке столбики термометров поднялись до +23-26 градусов, тем самым на 0,9 градуса был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты, который наблюдался в 1938 году", - сказали в пресс-службе.
Интерфакс - Россия вчера в 23:53
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru вчера в 13:04
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 28 сентября в 18:55
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС вчера в 05:52
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Армия и оружие
Кадры учений «Центр-2019» от первого лица появились в Сети
Кадры учений от первого лица «Центр-2019» появились в Сети. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Слово и Дело вчера в 00:15
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
REGNUM вчера в 22:43
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение вчера в 23:11
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
Тюменцам объяснили, почему взимается плата за мусор с детей
После старта новой системы обращения с отходами в Тюменской области продолжают поступать вопросы от горожан, почему с маленьких детей плата взимается по полному тарифу.
NewsProm.Ru вчера в 08:41
Футбол
Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Хоккей
Шайба Юртайкина не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вегасом»
Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Вегасе и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Sport24.ru вчера в 22:52
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 28 сентября в 05:50
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform 28 сентября в 17:00
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник 28 сентября в 12:51
Общество
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00