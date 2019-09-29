Счет в матче «Ротор» – «СКА-Хабаровск» на 11-й минуте открыл волгоградец Денис Ткачук. Волгоградцы вели счет 3:0, пока на 21-й минуте игры гости не отыграли один гол. Сильным ударом хабаровчанин Адлал Кацаев поразил ворота противника.

«СКА-Хабаровск» забил первый гол «Ротору» в Волгограде

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