Футбол
ProstoProSportСКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5
Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре. В составе победителей дважды отличился Такума Нисимура, по одному мячу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. За СКА автором единственного гола стал Даниил Иванков.
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