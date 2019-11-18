Футбол

ProstoProSportProstoProSportСКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5

Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре. В составе победителей дважды отличился Такума Нисимура, по одному мячу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. За СКА автором единственного гола стал Даниил Иванков.
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Бендзь: «В матче с ЦСКА почти все голы игроки СКА привезли себе сами»

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ЦСКА потерял еще одного защитника, зато набирает форму Дзагоев. Как прошел товарищеский матч с клубом Басты

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В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
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В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

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Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

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В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
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Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
Русская Планета 03:52
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 14 ноября в 19:01
Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru вчера в 10:06
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Политика

Украинские военные вывесили американские флаги в Донбассе

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Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

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Коммерсантъ 11:58
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Коммерсантъ 08:57
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
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Футбол

В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

Сборная Сан-Марино в домашнем матче с Казахстаном (1:3) провела первый гол в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс 16 ноября в 17:30
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
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В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке

Двое рабочих погибли при обрушении грунта в котловане на стройке в Ижевске, сообщает следственное управление СК по Удмуртии.
РИА Новости 11:01
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 16 ноября в 14:31
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
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