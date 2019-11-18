Футбол

ProstoProSportProstoProSportСКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5

Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре. В составе победителей дважды отличился Такума Нисимура, по одному мячу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. За СКА автором единственного гола стал Даниил Иванков.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦСКА — СКА (Ростов-на-Дону) — 5:1. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru09:22

Дзагоев в старте, чеченец из Дании — на просмотре: ЦСКА разгромил СКА на глазах у Басты

Спорт-Экспресс08:40

Дубль Нисимуры — в видеообзоре матча ЦСКА — СКА

Чемпионат10:16

Защитник ЦСКА Карпов пропустит неделю из-за сотрясения

Sports.ru07:48

Ростовские армейцы уступили ЦСКА с разгромным счетом

Дон-ТР05:56

Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

161.ru08:16

ЦСКА потерял еще одного защитника, зато набирает форму Дзагоев. Как прошел товарищеский матч с клубом Басты

Матч ТВ10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

Митингующие в Гонконге подожгли крупный университет

РЕН ТВ 01:57
Кино

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 01:55
Космос

Индийские астронавты приступят к тренировкам в России в 2020 году

Индийские астронавты в 2020 году пройдут курс тренировок в российском ЦПК.
News.ru 06:28
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

Россия передала Украине задержанные после провокации военные корабли

Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили границу России в Черном море и не реагировали на законные требования российских властей.
РЕН ТВ 05:30
Здоровье

Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Вечерний курьер 08:09
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском 12:04
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Lenta.ru 08:04
Хоккей

Кузнецов об Овечкине: Таких хоккеистов я больше не увижу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об именитом одноклубнике Александре Овечкин.
МК-Спорт 04:48
Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Известия 04:12
Армия и оружие

Times сообщила о сокрытии командирами преступлений британских солдат

Мой Брянск вчера в 14:45
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Кино

В Disney назвали даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Marvel обнародовала данные о выходе новых пяти фильмов, которые появятся на экранах в 2022-2023 годах.
Культуромания 09:46
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 20:59
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Футбол

Тренер сборной Сан-Марино: хотим показать качественный футбол в матче с россиянами

Футболисты сборной Сан-Марино намерены продемонстрировать хороший уровень игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России.
ТАСС Спорт 12:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
StarHit.ru вчера в 10:00
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное