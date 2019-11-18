Футбол
ProstoProSportСКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5
Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре. В составе победителей дважды отличился Такума Нисимура, по одному мячу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. За СКА автором единственного гола стал Даниил Иванков.
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«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра
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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
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Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
Армия и оружие
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
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Наука
Найдена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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Политика
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Спорт
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Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Общество
ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Sony запатентовала новый дизайн контроллера для PlayStation
Возможно, речь идёт о контроллере для консоли PlayStation 5, хотя никаких упоминаний последней в документах нет.