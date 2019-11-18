Футбол

ProstoProSportProstoProSportСКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5

Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре. В составе победителей дважды отличился Такума Нисимура, по одному мячу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. За СКА автором единственного гола стал Даниил Иванков.
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ЦСКА — СКА (Ростов-на-Дону) — 5:1. Видеообзор товарищеского матча

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Матч ТВ10:14
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