Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

СКА
Нефтехимик
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, КХЛ
сегодня
3'
Зак Митчелл
Максим Карпов
32'
Наиль Якупов
44'
47'
Зият Пайгин
65'
Зак Митчелл
Показать детали
Скрыть
СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. В составе победителей отличились Зак Митчелл, Зият Пайгин, а затем Митчелл забил победный буллит. В составе СКА отличились Максим Карпов и Наиль Якупов. СКА проиграл четвертый матч подряд.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Четвёртое поражение подряд: СКА снова проиграл «Нефтехимику»

78.ru16:12

СКА уступил «Нефтехимику». Это четвертое поражение армейцев подряд

Фонтанка.Ру15:50

СКА проиграл четыре матча подряд впервые с сезона-2016/17

Чемпионат15:24

СКА проиграл «Нефтехимику»

Петербургский дневник15:44

СКА вновь уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

Sports.ru15:14

СКА проиграл 4 матча подряд впервые с сезона-2016/17

Sport24.ru15:42

СКА повторил клубный антирекорд

Спорт-Экспресс16:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

Новый император Японии официально вступил на престол

RT на русском 01:33
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Футбол

Олимпиакос — Бавария 2:3

Свободная Пресса 15:42
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
Игры

Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam

Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Футбол

Еськов рассудит «Локомотив» и «Спартак», Карасев — ЦСКА и «Динамо»

Спорт-Экспресс 08:02
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ 16:57
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
Общество

Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх

Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом 09:12
Шоу-бизнес

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото

На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Футбол

«Интер» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 19/20

ODDS.ru 14:12
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в неполном выполнении обещаний по Сирии

ТК Звезда 16:56
Футбол

Мещеряков — о поражении от «Ювентуса»: «Показали достойную игру против одной из лучших команд мира»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение железнодорожников от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Sport24.ru 17:07
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русском 02:13
Общество

«Северный поток-2» без учета датского участка построен

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU 12:10
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело 09:20
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости 11:31
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Футбол

Главный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера

Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды.
Экспресс газета 03:32
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Футбол

В «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»

Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Peterburg2.ru 10:46
Общество

РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Шоу-бизнес

Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
Рамблер 16:16
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Технологии

Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ

Боевики «Исламского государства» (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.
Ридус вчера в 18:46
Политика

Новак обозначил дату пуска газа по «Турецкому потоку» в Болгарию

Известия 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное