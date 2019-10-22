Хоккей
Спорт-ЭкспрессСКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
СКА—
Нефтехимик
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, КХЛ
сегодня
|3'
Зак Митчелл
Максим Карпов
|32'
Наиль Якупов
|44'
|47'
Зият Пайгин
|65'
Зак Митчелл
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СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. В составе победителей отличились Зак Митчелл, Зият Пайгин, а затем Митчелл забил победный буллит. В составе СКА отличились Максим Карпов и Наиль Якупов. СКА проиграл четвертый матч подряд.
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