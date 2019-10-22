СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. В составе победителей отличились Зак Митчелл, Зият Пайгин, а затем Митчелл забил победный буллит. В составе СКА отличились Максим Карпов и Наиль Якупов. СКА проиграл четвертый матч подряд.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Экономика Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.

Экономика Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3% По данным Росстата, оборот розничной торговли замедлился в третьем квартале текущего года с 1,6% до 0,8%. При этом снижается и средний чек жителя России, а платежи по кредитам растут — а это как раз то, что уменьшает доходы населения, добавил эксперт.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.

Политика Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.

Политика Белый дом считает, что Трамп не требовал услуги от Зеленского Демократы утверждают, что Президент США во время телефонного разговора пытался склонить Зеленского организовать судебный процесс в отношении Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США.

Космос В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Общество NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

Армия и оружие В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Футбол Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Экономика ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма» При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Экономика Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.

Политика Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».

Политика Партия Трюдо выиграла выборы в парламент Канады На парламентских выборах в Канаде победу одержала Либеральная партия, которую возглавляет премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС, ссылаясь на национальную Избирательную комиссию.