Происшествия

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ ЕкатеринбургСКР: Ксению Каторгину убили из корыстных побуждений

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Тело девушки нашли на Уралмаше, куда она поехала продавать свою машину СУ СКР по Свердловской области проверит подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной на причастность к аналогичным преступлениям в том числе в других регионах страны.
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