Происшествия
Коммерсантъ ЕкатеринбургСКР: Ксению Каторгину убили из корыстных побуждений
Тело девушки нашли на Уралмаше, куда она поехала продавать свою машину СУ СКР по Свердловской области проверит подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной на причастность к аналогичным преступлениям в том числе в других регионах страны.
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Политика
Эрдоган назвал сроки заключительного этапа поставок С-400
Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
REGNUM 18:27
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Авто
В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 09:29
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК 15:02
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Политика
Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби
В ходе государственного визита Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты российский лидер преподнёс наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета, сообщает РИА Новости.
News.ru 10:55
Политика
Азербайджан возмутился поездкой депутата Госдумы в Нагорный Карабах
Азербайджан вручил ноту России из-за визита заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Lenta.ru 11:49
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Космос
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли
Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
AstroNews.ru 12 октября в 14:18
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли итальянские диетологи
Кисломолочные продукты, которые регулярно употребляют итальянцы, позволяют насыщать организм нужным количеством кальция, аминокислот, антиоксидантами и полезными лактобактериями.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:50
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Авто
Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями
В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Автоновости дня 06:00
Футбол
Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Чемпионат 07:25
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42