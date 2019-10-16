Происшествия
Коммерсантъ ЕкатеринбургСКР: Ксению Каторгину убили из корыстных побуждений
Тело девушки нашли на Уралмаше, куда она поехала продавать свою машину СУ СКР по Свердловской области проверит подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной на причастность к аналогичным преступлениям в том числе в других регионах страны.
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Политика
Росгвардию проверят на полиграфе
Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.
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На Украине девушка избила новорожденного сына и ушла на свидание
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Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.
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Спорт
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Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
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Армия и оружие
Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока
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РИА Новости 03:20
Авто
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Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Критики остались недовольны «Малефисентой»
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Эксперты предложили ЦИК поменять законы о выборах
В случае, если кандидат получил на выборах 5% и более голосов избирателей, ЦИК возвращает ему залоговую сумму.
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Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
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В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
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Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
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Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план.
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Политика
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В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
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Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
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Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
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Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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