Происшествия
RT на русскомСК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики
Следственный комитет в ближайшее время предъявит обвинение пятерым фигурантам дела журналиста Ивана Голунова — бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.
с чего всё началось
В июне 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, чтобы незаконно привлечь его к ответственности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.Коммерсантъвчера в 07:14
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Следствие предъявит обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о задержании журналиста И.Голунова
Агентство Москвавчера в 06:58
Полицейских из «дела Голунова» обвинят в подделке улик и приобретении наркотиков
Интерфаксвчера в 06:32
СК: Проходящие по делу Голунова полицейские купили и подбросили ему наркотики
Вечерняя Москвавчера в 06:28
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