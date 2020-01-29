Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики

Следственный комитет в ближайшее время предъявит обвинение пятерым фигурантам дела журналиста Ивана Голунова — бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Светлана Петренко
В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.
— Светлана ПетренкоПятый канал вчера в 10:10
с чего всё началось
В июне 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, чтобы незаконно привлечь его к ответственности, сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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