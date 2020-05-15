с чего всё началось

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу. 2

Хоккей Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс» Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.

Экономика Потребительское кредитование в России пережило шок В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов. 10

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 844

Общество За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.

Общество Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис Вернуться могут не все Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. 1

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 108

Наука В России разработали новый метод лечения рака вакциной Буквально сегодня нейрохирург Сергей Мишинов рассказал о том, что в России разработали новый метод лечения рака вакциной. 3

Политика COVID-19 опозорил главного контролера разведки США Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 374

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 177

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 895

Футбол Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке» Сегодня в 16:30 по московскому времени дортмундская «Боруссия» встретится с «Шальке» в матче чемпионата Германии.