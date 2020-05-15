Коронавирус
BFM.ruСКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Он потребовал «максимально оперативной реакции» и «незамедлительного возбуждения уголовных дел» при наличии оснований, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Коммерсантъвчера в 17:48
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Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
RT на русском вчера в 18:32
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Происшествия
СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
Футбол
Чемпионат России возобновится 21 июня
Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
Хоккей
Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.
RT на русском 01:44
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Отмечается, что микроавтобусы не поедут по улицам имени Землячки, Исторической и проспекту имени Жукова.
Волгоградская правда 01:38
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
Газета DAILY вчера в 14:52
Общество
За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом
За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
Телеканал Санкт-Петербург 03:53
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии
Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, запланированы на субботу, 16 мая.
RT на русском 01:13
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Вернуться могут не все Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
РБК 00:56
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Наука
В России разработали новый метод лечения рака вакциной
Буквально сегодня нейрохирург Сергей Мишинов рассказал о том, что в России разработали новый метод лечения рака вакциной.
Ferra 04:16
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Политика
COVID-19 опозорил главного контролера разведки США
Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.
Взгляд.ру вчера в 13:00
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Здоровье
В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом
По данным регионального минздрава, на сегодня в Омской области COVID-19 подтвердился еще у 40 человек.
Омскрегион 02:44
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Футбол
Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
Сегодня в 16:30 по московскому времени дортмундская «Боруссия» встретится с «Шальке» в матче чемпионата Германии.
Vprognoze.ru 04:24
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10