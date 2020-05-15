с чего всё началось

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 17

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 608

Происшествия В Санкт-Петербурге арестовали заместителя гендиректора «Ленэнерго» В Санкт-Петербурге арестовали заместителя гендиректора «Ленэнерго» Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт» Ивана Карповича. 47

Здоровье Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову. 309

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 1K

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,2K

Политика Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин. 15

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 250

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 531

Общество В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.

Футбол «Анжи» не включил Роберто Карлоса в символическую сборную ФК «Анжи» назвал символическую сборную клуба по мнению фанатов. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.

Экономика Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.

Общество РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости». 2

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.

Здоровье Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865 По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 53

Общество Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде. 998

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 838