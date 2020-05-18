Происшествия
КоммерсантъСКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. Коллегия рассмотрит этот вопрос 27 мая, сообщается сегодня, 18 мая, на сайте ВККС.
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Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 14:28
Здоровье
Глава Роспотребнадзора рассказал, когда могут открыться ТЦ
Роспотребнадзор готовит регламент по постепенному снятию ограничений работы торговых центров, но это не означает, что после его публикации ТЦ смогут начать работу: "Да, мы думаем, как по этому регламенту торговые центры смогут работать, но начнут они работать не с момента утверждения регламента, а с момента снижения тех показателей, о которых я уже говорил", – сообщил Павел Колесник.
Известно.ру 15:02
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Экономика
Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс 12:13
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
Футбол
Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.
Metaratings 08:49
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
РИА Новости 10:26
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.
РИА Новости 14:24
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Нурмагомедов о состоянии отца: вирус дал осложнение на сердце
RT на русском 15:52
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Правительство внесло правки в документ о доплатах медикам
Правительство РФ внесло правки в документ по доплатам медицинским работникам, пишет RT.
Мой Брянск 12:32
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Политика
Меркель объявила о планах создания фонда восстановления экономики ЕС
Германия и Франция намерены создать фонд восстановления экономики Евросоюза.
BFM.ru 15:50
Политика
На Украине планируют переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования страны в Русь. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Мойка78 07:13