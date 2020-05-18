Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. Коллегия рассмотрит этот вопрос 27 мая, сообщается сегодня, 18 мая, на сайте ВККС.

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Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 110

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