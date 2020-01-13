Общество
КоммерсантъСКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году
Московский Комсомолецвчера в 13:35
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Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
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Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
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В России упал спрос на майонез в предновогодний период
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Снимки прототипа люксового внедорожника Aurus Komendant появились в Сети.
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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
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Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
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Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
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