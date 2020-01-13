Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Читать в источнике
Комментировать169
с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

Подробнее о событии

СКР назвал мотив убийства российских журналистов в Африке

Газета.Ru03:48

Следователи РФ пришли к выводу, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР было совершено с целью ограбления

Эхо Москвы04:02

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Интерфаксвчера в 13:08

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

РБКвчера в 14:59

В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

REGNUMвчера в 13:52

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолецвчера в 13:35

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъвчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
REGNUM 02:32
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Lenta.ru 04:11
Политика

Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей

РИА Новости 03:34
Общество

В Приморье только 8% мусора идёт на переработку

Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
REGNUM 02:42
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
Кино

Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг

РИА Новости 00:51
Общество

Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня

Рыбак выловил окуня около побережья Флориды весом 158 килограммов.
VSE42.RU вчера в 01:33
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна вчера в 23:59
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Армия и оружие

Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО

Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
News.ru 03:54
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Газета.Ru 03:01
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
RT на русском 03:58
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета 04:07
Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
REGNUM 01:59
Общество

Что покупали россияне в новогодние праздники

В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% - до 1995 рублей.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини

На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Discover24 02:39
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Известия 00:49
Политика

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
РЕН ТВ вчера в 20:47
Авто

В Сети появились фото внедорожника Aurus Komendant

Снимки прототипа люксового внедорожника Aurus Komendant появились в Сети.
Shraibikus News 10 января в 05:32
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС вчера в 12:50
Общество

Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес

Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Актуальные Новости 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Орхан Гейдарович Джемаль
Российский военный деятель
Российский военный журналист и общественный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Расторгуев
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр-документалист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное