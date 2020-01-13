Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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Вдова погибшего в ЦАР журналиста не верит в версию СК об ограблении

News.ru05:48

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолецвчера в 13:35

Вдова погибшего в ЦАР журналиста Джемаля поставила под сомнение версию СК

РБК05:08

Бывшая жена Орхана Джемала назвала неубедительной версию о его убийстве ради ограбления

Интерфакс04:58

Следователи РФ пришли к выводу, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР было совершено с целью ограбления

Эхо Москвы04:02

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъвчера в 16:30

Политолог Аркатов призвал СКР допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов в ЦАР

ФАН05:36
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Общество

Нового директора ЦПКиО проверит полиция

Уралинформбюро 05:53
Происшествия

Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Lenta.ru 03:40
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для российских резидентов отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в банках на территориях стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.
РБК 00:00
Армия и оружие

В НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой

REGNUM 05:36
Политика

Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.
Газета.Ru 05:27
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Экономика

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Российская газета вчера в 19:06
Здоровье

Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной

Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Российская газета 00:26
Политика

Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Новостной фронт 11 января в 10:43
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему openEuler

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Huawei представила новую операционную систему.
Piter.tv вчера в 08:51
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета 02:58
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
РИА Новости 05:27
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
АБН 10 января в 05:45
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Энергетика

Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти

Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 05:17
Политика

Саммит по Ливии пройдет в Берлине 19 января

11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал идею о проведении ливийского саммита в Берлине.
Народные новости вчера в 13:41
Единоборства

Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой

В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:32
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета 04:07
Биатлон

Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
Газета.Ru 05:52
Авто

Новые кроссоверы Kia Seltos поступили к дилерам

Компания Kia начала поставлять российским дилерам новый кроссовер Seltos. Об этом 13 января сообщает «Российская газета».
Известия 03:25
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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Гаджеты

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

У оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят» появится спин-офф. Производством сериала займется компания CBS.
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Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»

Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
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Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
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