Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

с чего всё началось

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.

Политика Хаджимба отказался баллотироваться на пост президента Абхазии Уходящий президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост главы республики, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц корреспонденту РИА Новости.

Происшествия СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Автоспорт Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Политика Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

Общество Nissan может выйти из альянса с Renault Газета со ссылкой на анонимные источники отмечает, что Nissan разработал план действий, который предусматривает не только разрыв отношений с Renault, а значит, и выход из совместных проектов, но и кадровые изменения в руководстве альянса.

Происшествия В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Общество Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Общество Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.

Политика Лидеры сил Ливии Сарадж и Хафтар посетят Москву Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар посетят Москву в ближайшее время.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала развод с Телегиным Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.

Экономика Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.