Общество
КоммерсантъСКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году
Московский Комсомолецвчера в 13:35
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Общество
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Армия и оружие
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Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
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Общество
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
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Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Кино
Квентин Тарантино получил главную премию «Выбора кинокритиков»
Лучшим режиссером признан Сэм Мендес («1917»). Премию «Выбор критиков» учредила Ассоциация кинокритиков США и Канады.
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Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.
Политика
Лидеры сил Ливии Сарадж и Хафтар посетят Москву
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар посетят Москву в ближайшее время.
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Технологии
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Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
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Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
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Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.