Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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Вдова погибшего в ЦАР журналиста не верит в версию СК об ограблении

News.ru05:48

Политолог Аркатов призвал СКР допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов в ЦАР

ФАН05:36

В Следственном комитете настаивают, что российские журналисты были убиты в Африке с целью ограбления

Эхо Москвы06:01

Бывшая жена Орхана Джемала назвала неубедительной версию о его убийстве ради ограбления

Интерфакс04:58

Вдова погибшего в ЦАР журналиста Джемаля поставила под сомнение версию СК

РБК05:08

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъвчера в 16:30

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолецвчера в 13:35
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Политика

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Lenta.ru 06:48
Политика

Хаджимба отказался баллотироваться на пост президента Абхазии

Уходящий президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост главы республики, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц корреспонденту РИА Новости.
Радио Sputnik 03:23
Происшествия

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
РИА Новости вчера в 06:42
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Вести.Ru 05:08
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Газета.Ru 01:55
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Общество

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
RT на русском 06:43
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Общество

Nissan может выйти из альянса с Renault

Газета со ссылкой на анонимные источники отмечает, что Nissan разработал план действий, который предусматривает не только разрыв отношений с Renault, а значит, и выход из совместных проектов, но и кадровые изменения в руководстве альянса.
Российская газета 04:20
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Российская газета 02:58
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Армия и оружие

Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО

Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
News.ru 03:54
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Авто

Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Известия 02:26
Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

Парламентская газета вчера в 16:37
Кино

Квентин Тарантино получил главную премию «Выбора кинокритиков»

Лучшим режиссером признан Сэм Мендес («1917»). Премию «Выбор критиков» учредила Ассоциация кинокритиков США и Канады.
Культуромания 01:41
Общество

Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, которое посвящено решению принца Гарри и актрисы Меган Маркл стать финансово независимыми и уйти от исполнения королевских обязанностей.
News.ru 11 января в 19:13
Политика

Лидеры сил Ливии Сарадж и Хафтар посетят Москву

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар посетят Москву в ближайшее время.
Lenta.ru вчера в 17:46
Общество

В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Российская газета 07:19
Технологии

Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев

Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
Московский Комсомолец в Марий Эл 10 января в 07:57
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости вчера в 17:02
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Политика

Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 06:44
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
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