Общество

ВедомостиВедомостиСКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

Подробнее о событии

Следственный комитет назвал ограбление главной версией убийства российских журналистов в ЦАР

Эхо Москвывчера в 23:00

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъвчера в 16:30

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Интерфаксвчера в 13:08

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

РБКвчера в 14:59

В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

REGNUMвчера в 13:52

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолецвчера в 13:35

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

URA.Ruвчера в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

REGNUM вчера в 20:14
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Известия вчера в 12:07
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
RT на русском вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Российская газета вчера в 09:52
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 11 января в 08:20
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 11 января в 04:10
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews 11 января в 12:02
Политика

Хаджимба, сложивший полномочия президента, обратился к народу Абхазии

Президент Рауль Хаджимба, сложивший свои полномочия, выступил с обращением к народу Абхазии.
Росбалт вчера в 18:20
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости 11 января в 19:01
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК вчера в 02:00
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Экономика

На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».
Алтапресс вчера в 23:18
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия вчера в 10:52
Общество

Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

ТАСС вчера в 23:08
Экономика

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Известия вчера в 13:00
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 15:50
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Хоккей

Малкин стал третьим в истории «Питтсбурга» по голевым передачам

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны", в котором его команда победила в серии буллитов - 4:3.
Российская газета вчера в 23:05
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru вчера в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Орхан Гейдарович Джемаль
Российский военный деятель
Российский военный журналист и общественный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Расторгуев
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр-документалист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное