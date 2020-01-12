Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

с чего всё началось

Российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

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