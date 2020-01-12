Общество
ВедомостиСКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
Российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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Следственный комитет назвал ограбление главной версией убийства российских журналистов в ЦАР
Эхо Москвывчера в 23:00
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Московский Комсомолецвчера в 13:35
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