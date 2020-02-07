Происшествия

ФАНФАНСКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
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Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает
 пресс-служба Следственного комитета России.
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Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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