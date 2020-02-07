с чего всё началось

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Общество Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Общество На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Политика Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.

Кино Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.

Политика Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.

Здоровье В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.

Футбол Президент «Баварии» назвал Роналду старым Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.

Экономика НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.