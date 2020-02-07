Происшествия
ФАНСКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
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Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Общество
Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Космос
Ученый: Жизнь на Марсе и спутнике Юпитера существует
Происшествия
Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах
Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Общество
На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
Наука
Из графена сделали прозрачную однопиксельную камеру светового поля
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Кино
Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы
Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Здоровье
От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм
Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
Здоровье
В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях
Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Наука
Из биоотходов создали разбавитель для извлечения металлов в гидрометаллургии
Разбавитель получил название Neste MY Renewable Isoalkane, в основе которого лежит возобновляемый изоалкан, созданный исключительно из биологических отходов и остатков сырья.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.