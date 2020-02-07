Происшествия
Lenta.ruНазваны основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.РБКвчера в 13:28
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СКР рассматривает три версии крушения вертолета Хайруллина, возбуждено дело
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:24
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