Происшествия
ФАНСКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
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Футбол
Сёмин назвал игроков «Локомотива» с большим будущим
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игроков своей команды, которых ждёт большое будущее.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Политика
Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн
Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Здоровье
Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса
Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Которые заняли час или полтора. Российский лидер Владимир Путин рассказал о переговорах с белорусским коллегой.
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Политика
Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Экономика
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Общество
Учительница объяснила детям правила написания русского мата
Учительница школы №14 в Уссурийске объяснила ученикам правила написания русского мата с примерами, написанными на доске.
Гаджеты
Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro
По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).