с чего всё началось

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

Здоровье Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Политика Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Гаджеты Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.

Политика Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Происшествия Российский траулер затонул у берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.

Экономика Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.

Гаджеты Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.