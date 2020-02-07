Происшествия

ФАНФАНСКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Приволжское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает
 пресс-служба Следственного комитета России.
РБК13:28

Подробнее о событии

Baza: За штурвалом разбившегося вертолета мог находиться сам Хайруллин

БИЗНЕС Online15:29

СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане

RT на русском13:23

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

РИА Новости13:35

СК назвал основные версии крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

РБК13:28

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане

ТАСС14:03

Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Lenta.ru13:22

СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане

Известия13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Футбол

Сёмин назвал игроков «Локомотива» с большим будущим

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игроков своей команды, которых ждёт большое будущее.
Чемпионат 16:44
Теннис

Румынские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с Россией

РБК 13:24
Культура

The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)

Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
ИноСМИ 16:12
Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
Здоровье

Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса

Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
РЕН ТВ 04:13
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb 13:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 18:00
Армия и оружие

В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами

ТАСС вчера в 11:41
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Происшествия

На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Известия вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр 02:07
Здоровье

Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки

Inc-news.ru 00:40
Происшествия

В Лахтинском разливе нашли тело провалившейся под лед девочки

Фонтанка.Ру 12:49
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости вчера в 17:46
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Политика

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

Которые заняли час или полтора. Российский лидер Владимир Путин рассказал о переговорах с белорусским коллегой.
Мой Брянск 08:43
Гаджеты

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Retail & Loyalty 06:38
Политика

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Известия 15:18
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 01:14
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 06:29
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Экономика

Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
RT на русском 10:53
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport 14:21
Общество

Учительница объяснила детям правила написания русского мата

Учительница школы №14 в Уссурийске объяснила ученикам правила написания русского мата с примерами, написанными на доске.
Lenta.ru 04:05
Гаджеты

Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro

По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.
UfaTime.ru 05:35
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru 18:12
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
ещё по теме
Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное