Общество

BFM.ruBFM.ruСКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

Следственный комитет не нашел второго гражданства у Елены Мизулиной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сенатора. Там получили ответ из СКР, который подтвердил недостоверность публикаций на эту тему.
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СК подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.
ТАСС04:57

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СК подтвердил отсутствие двойного гражданства у Мизулиной

Газета.Ru05:35

СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

Интерфакс06:04

СК сообщил результаты проверки данных о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Московский Комсомолец05:38

СК доложил Мизулиной об итоге проверки сообщений о ее двойном гражданстве

РБК07:18

СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

РИА Новости05:20

СКР прояснил вопрос о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Lenta.ru05:18

СК подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве Мизулиной

ТАСС04:57
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

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Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Омской области с 23 сентября 2015 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
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