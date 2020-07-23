Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.

с чего всё началось

Следственный комитет не нашел второго гражданства у Елены Мизулиной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сенатора. Там получили ответ из СКР, который подтвердил недостоверность публикаций на эту тему.

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

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