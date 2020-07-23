Общество
BFM.ruСКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Следственный комитет не нашел второго гражданства у Елены Мизулиной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сенатора. Там получили ответ из СКР, который подтвердил недостоверность публикаций на эту тему.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.ТАСС04:57
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СК сообщил результаты проверки данных о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
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Происшествия
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Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
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Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
Технологии
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Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network.
РБК 09:14
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REGNUM 05:33
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
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REGNUM 08:51
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02