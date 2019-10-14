Происшествия
ВедомостиСКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела». Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове, говорится в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте СК РФ.Москва 2408:12
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