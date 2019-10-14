с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела». Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове, говорится в сообщении ведомства.

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Авто В Татарстане стали выдавать новые автомобильные номера Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать автомобильные номера нового образца.

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Культура Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика Названы недостатки наркополитики России Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.

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