Происшествия

ВедомостиВедомостиСКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела». Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове, говорится в сообщении ведомства.
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Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте
 СК РФ.
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