с чего всё началось

Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина вышла из Следственного комитета России (СКР) после допроса, до которого в ее квартире проводился обыск.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. 7

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 93

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 204

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 202

Общество Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. 3,3K

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 367

Общество В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин. 105

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 25

Политика После задержания Фургала угроза нависла над двумя губернаторами Под угрозой — два губернатора Либерал-демократ Фургал, победивший на губернаторских выборах в сентябре 2018 года единоросса Вячеслава Шпорта, входил в число глав регионов, "неудобных" для федерального центра, считает президент холдинга "Минченко консалтинг" политолог Евгений Минченко.

Политика Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Наука Как фракталы помогли создать современный «вибраниум» Материалы, которые должны быть ударопрочными, обычно имеют в своей структуре зазоры, которые помогают рассеивать ударные волны.

Футбол Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1K

Общество В Туле ливень с сильным ветром повалил более 60 деревьев Ливень с градом и сильным ветром повалил более 60 деревьев в Туле, также повреждена кровля на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России. 19