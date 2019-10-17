Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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с чего всё началось

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.
Коммерсантъвчера в 18:21

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Задохнулись и сгорели. Обнародована причина смерти людей в SSJ-100

Национальная служба новостей04:52

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Коммерсантъ04:33

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

RT на русском04:32

В СК назвали причину гибели большинства пассажиров сгоревшего SSJ100

РБК04:38

«Ъ»: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

ТАСС03:31

Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru02:56

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в «Шереметьево» SSJ-100

Интерфакс02:58
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Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Lisa.ru 15 октября в 10:45
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Происшествия

В Перми бродячие собаки съели пенсионерку

Российская газета 06:46
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество

Официально решено создать в Саратове федеральное дорожное предприятие

Напомним, идея о создании в Саратове федерального предприятия "Нижняя Волга" возникла в связи с передачей нескольких региональных трасс на федеральный уровень (Саратов - Озинки, Саратов - Тамбов, планируется также передача дорог Саратов - Алгай и Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград).
СаратовБизнесКонсалтинг 08:34
Игры

Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить

Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Игромания.ру 06:29
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Армия и оружие

«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину

Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.
Известия 08:46
Общество

К концу недели в Ленобласти потеплеет

Погода облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Леноблинформ 07:11
Армия и оружие

The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС

Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС.
Фонтанка.Ру вчера в 13:17
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru 15 октября в 08:45
Общество

Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
РБК 06:49
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом 2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов

Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

Синод Элладской церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ

Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что 12 октября архиерейским собором было принято решение по автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Украина.ру вчера в 04:32
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Экономика

ЦБ предложил блокировать счета до решения суда

Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Здоровье

Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

Комсомольская правда 07:25
Происшествия

В Таганроге задержали начальника управления ЖКХ

В Таганроге Ростовской области задержали начальника управления ЖКХ.
Rostov.ru 06:20
Транспорт

Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов «Победы»

Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.
ПРАЙМ 06:15
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