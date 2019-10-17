Происшествия
КоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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с чего всё началось
Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.Коммерсантъвчера в 18:21
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Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Происшествия
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Общество
Официально решено создать в Саратове федеральное дорожное предприятие
Напомним, идея о создании в Саратове федерального предприятия "Нижняя Волга" возникла в связи с передачей нескольких региональных трасс на федеральный уровень (Саратов - Озинки, Саратов - Тамбов, планируется также передача дорог Саратов - Алгай и Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград).
Игры
Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить
Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Армия и оружие
«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину
Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.
Общество
К концу недели в Ленобласти потеплеет
Погода облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Армия и оружие
The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС
Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС.
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом 2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Синод Элладской церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ
Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что 12 октября архиерейским собором было принято решение по автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Происшествия
В Таганроге задержали начальника управления ЖКХ
В Таганроге Ростовской области задержали начальника управления ЖКХ.
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов «Победы»
Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.