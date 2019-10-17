Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.

с чего всё началось

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

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