Происшествия
КоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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с чего всё началось
Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.Коммерсантъвчера в 18:21
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Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Футбол
Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова.
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за роста тарифов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа» после информации о том, что билеты перевозчика на рейсы из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
Гаджеты
В официальном интернет-магазине HUAWEI стартовала осенняя акция
Компания HUAWEI запустила в официальном интернет-магазине осеннюю акцию.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Армия и оружие
Описаны применявшиеся сирийской армией пытки
Во время гражданской войны в Сирии было убито более 14 тысяч человек, подвергшихся пыткам со стороны правительственной армии.
Кино
Анджелина Джоли опять обзавелась рогами
Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Гаджеты
Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии
Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Политика
Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»
Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».
Происшествия
В России увеличилось число раскрытых преступлений
Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Наука
Ученые обнаружили секретную способность слизи уничтожать бактерии
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
Политика
Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.