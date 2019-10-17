Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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с чего всё началось

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.
Коммерсантъвчера в 18:21

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«Ъ»: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

ТАСС03:31

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Коммерсантъ04:33

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

RT на русском04:32

В СК назвали причину гибели большинства пассажиров сгоревшего SSJ100

РБК04:38

Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru02:56

Задохнулись и сгорели. Обнародована причина смерти людей в SSJ-100

Национальная служба новостей04:52

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в «Шереметьево» SSJ-100

Интерфакс02:58
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Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
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На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Транспорт

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Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Гаджеты

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Компания HUAWEI запустила в официальном интернет-магазине осеннюю акцию.
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Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие

Описаны применявшиеся сирийской армией пытки

Во время гражданской войны в Сирии было убито более 14 тысяч человек, подвергшихся пыткам со стороны правительственной армии.
Lenta.ru 06:05
Кино

Анджелина Джоли опять обзавелась рогами

Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Гаджеты

Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera вчера в 12:15
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru 01:46
Общество

Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева

Pravda.Ru 06:45
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
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Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

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Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Взгляд.ру вчера в 19:30
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Политика

Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского сделали подарок

Газета.Ru 07:14
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Политика

Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».
ФАН вчера в 13:55
Происшествия

В России увеличилось число раскрытых преступлений

Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
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Фигуранты дела «Нового величия» и протестов в Москве поженились в СИЗО

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Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
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Ученые обнаружили секретную способность слизи уничтожать бактерии

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.
RT на русском 05:59
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