Происшествия
КоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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с чего всё началось
Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.Коммерсантъвчера в 18:21
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Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Политика
СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию
По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставил иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».
РБК 10:42
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Политика
Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
RT на русском 11:44
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Авто
В России началась реализация нового спорткара BMW 8 серии Gran Coupe
С сегодняшнего дня на российском рынке началась реализация спорткупе BMW 8 серии Gran Coupe в четырехдверном исполнении.
Pnzdrive 15 октября в 03:10
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей
С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
REGNUM 11:53
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
Санкции Трампа против Турции провалились
Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37