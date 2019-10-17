Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.
Коммерсантъвчера в 18:21

Подробнее о событии

В СК назвали причину гибели большинства пассажиров сгоревшего SSJ100

РБК04:38

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в «Шереметьево» SSJ-100

Интерфакс02:58

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

RT на русском04:32

Задохнулись и сгорели. Обнародована причина смерти людей в SSJ-100

Национальная служба новостей04:52

«Ъ»: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

ТАСС03:31

Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru02:56

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Коммерсантъ04:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Политика

СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию

По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставил иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».
РБК 10:42
Интернет

«ВКонтакте» тестирует редизайн мобильного приложения

News.ru 06:47
Общество

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Политика

Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании

Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
RT на русском 11:44
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Авто

В России началась реализация нового спорткара BMW 8 серии Gran Coupe

С сегодняшнего дня на российском рынке началась реализация спорткупе BMW 8 серии Gran Coupe в четырехдверном исполнении.
Pnzdrive 15 октября в 03:10
Единоборства

Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей

С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Политика

В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС

Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
REGNUM 11:53
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС 03:48
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика

Санкции Трампа против Турции провалились

Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес

Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками

36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском 06:13
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество

СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов

Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37
Главное