Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология» по расходам на очистку Байкала.

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