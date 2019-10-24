Общество
Право.руСКР попросили проверить расходы на очистку Байкала
Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология» по расходам на очистку Байкала.
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с чего всё началось
Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.Известиявчера в 17:01
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Общество
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Космос
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Армия и оружие
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Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
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Экономика
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Армия и оружие