Общество

Право.руПраво.руСКР попросили проверить расходы на очистку Байкала

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология» по расходам на очистку Байкала.
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с чего всё началось

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.
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В Росгеологии обиделись на уральского депутата Госдумы, подавшего заявление Бастрыкину

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