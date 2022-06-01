Будьте в Плюсе

СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Существующая система идентификации пользователей социальных сетей не всегда позволяет фильтровать запрещенный контент, считает зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Елена Леоненко.
Коммерсантъ
"На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях", - отметила Леоненко.
Gorod48
Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.
РИА Новости
В апреле зампред совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Ирина Рукавишникова предложила сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты.
РБК

Подробнее о событии

Глава полицейской ассоциации Жданов: изменение регистрации в соцсетях только обозлит людей
РИА Новости05:14
Замглавы СК Леоненко предложила пересмотреть в России порядок регистрации в соцсетях
РИА Новости01:54
Самое цитируемое
СК РФ выступает за изменение порядка регистрации в соцсетях
Газета.Ru21:43
Следственный комитет России предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Lenta.ru22:52
Замглавы СК Леоненко предложила изменить в России порядок регистрации в соцсетях
Известия23:44
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Российская газета22:26
СК России предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях
RT на русском21:53
СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Коммерсантъ01:15

Интересное

Сенатор Цеков допустил проведение референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье в 2022 году

Референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году.
Lenta.ru04:36

Кабмин запустил льготную ипотеку на строительство частных домов своими силами

Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на самостоятельное строительство частных жилых домов.
Газета.Ru03:36

Силы ДНР отрезали авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения

«Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
RT на русском04:22

В российских магазинах IKEA в полдень 1 июня откроются отделы возврата

С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.
РИА Новости04:56

Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь

Военные 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ обратились к общественности и киевскому режиму, записав видеосообщение об отказе воевать против ВС РФ и сил народных республик.
Pravda.Ru04:47

На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.
RT на русском02:48

Газпромбанк и «БТС-Мост» решили вложиться в расширение БАМа и Транссиба

Газпромбанк и "Бамтоннельстрой-Мост" предложили взять на себя модернизацию Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба.
Газета.Ru02:02

НРА и НАФИ назвали специальности с риском сокращения в ближайшие полгода

Специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники в ближайшие полгода вероятнее других могут попасть под сокращение, сообщил РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.
Ведомости05:08

Рябков заявил, что риски столкновения России и США растут из-за поставок оружия Украине

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.
RT на русском04:46