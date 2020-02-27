Бывший полковник, по данным следствия, получил от них около 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.

с чего всё началось

Следственный комитет России предъявил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрию Захарченко в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается, бывшего полковника обвиняют по ч.6 ст. 290 УК (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

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