Происшествия

РБКРБКЭкс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, уже отбывающему наказание за взятку. Об этом сообщил РБК адвокат подзащитного Александр Горбатенко.
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с чего всё началось

Дмитрия Захарченко обвинили в колонии

Бывший полковник, по данным следствия, получил от них более 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.
Коммерсантъ04:09

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«Коммерсант»: экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

РИА Новости06:38

Бывшего полковника Захарченко обвинили в миллиардной взятке

Lenta.ru04:59

Экс-полковника Захарченко обвинили во взяточничестве на 1,5 млрд

РЕН ТВ04:11

СК завершил следствие по обвинению экс-полковника Захарченко во взятке на 1,5 млрд рублей

ТАСС04:38

Дмитрия Захарченко обвинили в колонии

Коммерсантъ04:09

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве

Интерфакс04:08

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Ведомости04:50
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Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Шнуров матом отреагировал на планы по переименованию «Единой России»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом.
News.ru вчера в 04:38
Политика

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 11:37
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Lenta.ru 07:25
Политика

Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
РИА Новости 05:45
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Экономика

AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков

Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Российская газета 05:04
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv 00:41
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Политика

«МБХ Медиа»: Кремль разработал методички для голосования по поправкам в Конституцию

Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
Весьма 05:19
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Кино

Бюджет нового фильма Скорсезе превысил $225 млн

Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.
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Политика

Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российская газета 05:08
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 06:59
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Теннис

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Областная газета вчера в 08:27
Экономика

На Украине наблюдается обвал промышленности

Из чего стало видно, что украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента Промышленное производство на Украине снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад.
Новостной фронт вчера в 19:30
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК 06:08
Происшествия

В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
REGNUM 05:06
Экономика

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 06:58
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Культуромания 02:24
Происшествия

На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 07:23
Общество

Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Мир фантастики 04:09
Происшествия

Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Вести.Ru 06:54
Здоровье

Вернувшуюся из Италии жительницу Воронежа проверят на коронавирус

В Воронеже для проверки на коронавирус госпитализировали 26-летнюю девушку с симптомами ОРВИ в четверг, 27 февраля.
РИА Воронеж 03:29
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Дмитрий Викторович Захарченко
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Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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