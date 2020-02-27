Происшествия

ВедомостиВедомостиСКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Дмитрия Захарченко обвинили в колонии

Бывший полковник, по данным следствия, получил от них около 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.
Коммерсантъ04:09

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Найдены взятки бывшего полковника Захарченко на 1,4 миллиарда рублей

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РБК06:59

Экс-полковника Захарченко обвинили во взяточничестве на 1,5 млрд

РЕН ТВ04:11
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Во Владивостоке экс-помощник ректора МГУ получил взятку 2,7 млн рублей

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Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
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В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

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Авто

Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России

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Канада скоро откажется от защиты принца Гарри и его жены Меган

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Поиск заказчика убийства Немцова продлили

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Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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