Происшествия
ВедомостиСКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Бывший полковник, по данным следствия, получил от них около 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.Коммерсантъ04:09
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Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
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Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Шоу-бизнес
Джонни Депп предлагал утопить и сжечь Эмбер Херд
Hubert Boesl / Globallookpress Американский актер Джонни Депп предлагал утопить и сжечь свою жену Эмбер Херд.
Общество
Россиян предупреждают о новом пути передачи коронавируса
О новом пути передачи коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры
Певица Лика Павлова, известная под псевдонимом Лика Стар, обвинила Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
Происшествия
Во Владивостоке экс-помощник ректора МГУ получил взятку 2,7 млн рублей
Сообщается, от руководителя одной из строительных компаний Приморского края фигурант получил взятку в размере 2,7 млн. рублей в виде проведения ремонта в квартире и оборудования ее новой мебелью за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса для нужд образовательного учреждения.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Музыка
Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Энергетика
«Ъ»: новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ
По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.
Автоспорт
Феттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим по итогам пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
Теннис
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
Футбол
Арестован мужчина, подозреваемый во взломе почты Гвардьолы
Полиция Манчестера арестовала мужчину, подозреваемого во взломе электронной почты главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, сообщает The Sun.
Авто
Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России
Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Здоровье
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Космос
Найдена пригодная для жизни экзопланета
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили
Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года.