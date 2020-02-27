Происшествия

РБКРБКЭкс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, уже отбывающему наказание за взятку. Об этом сообщил РБК адвокат подзащитного Александр Горбатенко.
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с чего всё началось

Дмитрия Захарченко обвинили в колонии

Бывший полковник, по данным следствия, получил от них около 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.
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