с чего всё началось

Заместитель начальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин ранее говорил, что об аварии было доложено в тот же день, власти Красноярского края знали об инциденте.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 156

Путешествия Отдых в России может подорожать почти на треть Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия". 601

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 205

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 514

Здоровье 40 человек в Хакасии заболели коронавирусом Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрирован 1141 случай заражения ковид-19, из них больше половины выздоровели. 124

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,7K

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

Общество Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 4

Футбол Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в платье.

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 1

Политика В США демократы представили законопроект о реформе полиции Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. 12

Шоу-бизнес Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.

Общество МЧС России предложило увеличить территории пляжей в регионах Москва, 9 июня 2020, 07:19 — REGNUM Увеличить территории пляжей и зон купания в регионах России в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции предложили в МЧС РФ, сообщает 9 июня пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.