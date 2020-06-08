Происшествия
RuNews24.ruСКР предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске
Заместитель начальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин ранее говорил, что об аварии было доложено в тот же день, власти Красноярского края знали об инциденте.
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с чего всё началось
«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.RT на русскомвчера в 12:13
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Начальнику цеха на ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение по уголовному делу
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