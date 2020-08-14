СКР предъявил обвинение по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
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Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в 2019 году совершили покушение на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пресс-службе СКР.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
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