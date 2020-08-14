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Право.ру
Право.ру

СКР предъявил обвинение по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в 2019 году совершили покушение на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пресс-службе СКР.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
 в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
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ТАСС

СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра «Э» по Ингушетии

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Московский Комсомолец

Убийство главы центра «Э» в Ингушетии расследуют как терроризм

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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра «Э» в Ингушетии

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