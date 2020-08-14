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Право.ру
Право.ру

СКР предъявил обвинение по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в 2019 году совершили покушение на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пресс-службе СКР.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
 в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
Известия03:44
Подробнее о событии
Интерфакс

Фигурантам дела об убийстве начальника ингушского Центра «Э» вменили терроризм

Интерфакс04:49
RT на русском

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

RT на русском03:56
Газета.Ru

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Газета.Ru04:30
ТАСС

СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра «Э» по Ингушетии

ТАСС04:04
РИА Новости

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра «Э» в Ингушетии

РИА Новости03:56
Московский Комсомолец

Убийство главы центра «Э» в Ингушетии расследуют как терроризм

Московский Комсомолец05:47
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СК предъявил обвинение организатору убийства главы ингушского центра «Э»

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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
РИА Новостивчера в 14:54
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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