СКР предъявил обвинение по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в 2019 году совершили покушение на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пресс-службе СКР.