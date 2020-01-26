Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

Подробнее о событии

Адвокат экс-главы «Роснано» ответил на публикации о прекращении дела

РБК05:26

Защита экс-главы «Роснано» Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Интерфакс05:20

Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Lenta.ru03:59

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Коммерсантъ04:05

Следственный комитет по некоторым данным прекратил уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда

Эхо Москвы06:00

Адвокат экс-главы Роснано Меламеда не подтвердил прекращение дела

Московский Комсомолец05:28

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

Коммерсантъ 04:52
Экономика

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Общество

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Происшествия

Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей

Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Газета.Ru 23 января в 05:25
Политика

Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства

Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:14
Авто

Бюджетный кроссовер Suzuki S-Presso стал глобальной моделью

Известный производитель индийских авто Maruti, который фактически является дочерним предприятием Suzuki, рассказал о начале поставок нового кроссовера Suzuki S-Presso в несколько африканских, азиатских и латиноамериканских стран.
Car.ru 24 января в 11:30
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт 24 января в 08:24
Общество

Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
РБК 06:09
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ 04:01
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

РИА Новости 04:44
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Общество

Глава Краснодарского края сравнил Мамаев курган с горой мусора

Инфо24 вчера в 08:55
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 24 января в 10:37
Общество

В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
ПолитРоссия 05:26
Политика

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медицинский работников собираются представить в апреле 2020 года.
Аргументы недели вчера в 11:13
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Экономика

На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»

Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.
Взгляд.ру 01:59
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

РИА Новости 06:02
Кино

Disney приступает к работе над второй частью «Капитана Марвел»

Вести.Ru 23 января в 18:52
Происшествия

Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома

Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 04:59
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 03:22
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