Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

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СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Коммерсантъ04:05

Следователи прекратили дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Маламеда

Эхо Москвы04:02

Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Lenta.ru03:59

СМИ: прекращено уголовное дело экс-главы «Роснано» Меламеда

Московский Комсомолец04:02

В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

Комсомольская правда03:55

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Ведомости03:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Пятый канал 24 января в 21:25
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РИА Новости вчера в 18:33
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Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
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В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна вчера в 02:44
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Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Экономика

Нижегородская область начала экспортировать пиво

Нижегородские предприятия в 2019 году впервые в истории региона начали экспортировать пиво.
Нижегородские Новости 02:16
Здоровье

В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус.
ТВ Центр вчера в 05:25
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Футбол

СМИ: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

RT на русском 03:29
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Футбол

Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»

У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси.
Soccer.ru 02:57
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Газета.Ru 00:22
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
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В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Российская газета вчера в 22:16
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Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции

Минздрав Франции сообщил о выявлении двух случаев заражения коронавирусом в стране.
Национальная служба новостей 24 января в 14:59
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
РИА Новости вчера в 07:18
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Общество

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По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Политика

Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Футбол

Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем

Гендиректор клуба Василий Иванов заявил, что команда, которая сейчас расположилась на третьем месте в таблице ФНЛ, меняет вектор развития, потому что не удалось найти спонсоров.
Чемпионат 03:00
Общество

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
РИА Новости 04:30
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Общество

Студентка из России рассказала о ситуации в закрытом китайском городе

Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, в этом году проходящая в китайском Ухане годичную стажировку, рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии пневмонии городе.
Взгляд.ру 04:23
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Происшествия

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
РЕН ТВ 03:14
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассказала, как сложно в 46 лет быть мамой младенца

Рассказала Мария Миронова и о том, как быть молодой мамой в 46 лет. По ее словам, это сложно, но она справляется - помогает няня.
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
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Меламед Леонид
Российский бизнесмен
Российский управленец, бизнесмен, основатель и председатель Совета директоров компании «Team Drive», член Совета директоров компаний «РоснаноМедИнвест» и «НоваМедика». Попечитель благотворительного фонда «Созидание».
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