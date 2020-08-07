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REGNUM
REGNUM

СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале

Екатеринбург, 7 августа 2020, 11:19 — REGNUM В Свердловской области смерть 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря не связана с криминалом. Об этом сообщает региональное управление СКР. В ходе проверки было установлено, что она умерла от тяжёлого заболевания.В источнике
С чего всё началось
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил
 руководителю следственного подразделения ведомства в Свердловской области проверить обстоятельства произошедшего.
Дождьвчера в 15:56
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66.ru

В СК опровергли заявление отца Сергия о возбуждении уголовного дела из-за смерти девочки в монастыре

66.ru04:04
Газета.Ru

Прокурор знал об умирающей в Среднеуральском монастыре девочке

Газета.Ru05:52
Ридус

Прокурору и патриарху написали письмо в защиту схимонаха Сергия (Романова)

Ридусвчера в 15:48
ТАСС

В СК назвали предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале

ТАСС03:54
Екатеринбург Онлайн

Следователи проверят Среднеуральский монастырь после смерти ребенка

Екатеринбург Онлайн03:44
URA.Ru

Прокурор неделю назад узнал, что в монастыре Сергия умрет девочка

URA.Ru04:12
РИА Новости

Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре

РИА Новости05:23

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»
REGNUM5 августа в 04:54
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.
Интерфакс04:16
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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