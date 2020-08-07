СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале

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Екатеринбург, 7 августа 2020, 11:19 — REGNUM В Свердловской области смерть 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря не связана с криминалом. Об этом сообщает региональное управление СКР. В ходе проверки было установлено, что она умерла от тяжёлого заболевания.