Происшествия

ИзвестияИзвестияПрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
ТАССвчера в 15:38

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Сестрам Хачатурян назначили новые экспертизы после решения Генпрокуратуры по их делу

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Адвокат сообщил о назначенной сестрам Хачатурян дополнительной экспертизе

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Сестрам Хачатурян назначили новые психолого-психиатрические экспертизы

Известия04:39

Следствие по делу сестер Хачатурян затянется еще на месяц

Газета.Ru03:26
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Спорт

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Кокорин: о трансфере в «Сочи» узнал из прессы

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В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта

Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
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