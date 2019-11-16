Происшествия

Вести.RuВести.RuСКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Инцидент произошел в марте 2018 года. Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению главы СКР будет проведена проверка всех жалоб на Соколова за несколько лет. 63-летний историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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с чего всё началось
Главное следственное управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербурге проведет проверку по факту возможной причастности бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова к применению силы к слушателю на открытой лекции в 2018 году, сообщается на сайте
 СКР.
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