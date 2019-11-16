с чего всё началось

Инцидент произошел в марте 2018 года. Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению главы СКР будет проведена проверка всех жалоб на Соколова за несколько лет. 63-летний историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.

Фигурное катание Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.

Общество Антициклон оставил Россию без осадков Практически над всей Россией навис мощнейший антициклон. Из-за него очень высокое давление и нет осадков.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Общество Умер легендарный пожарный Виктор Климкин Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.

Авто Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.

Общество Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Фигурное катание Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.

Происшествия Число убитых и раненых от взрывов в Балаклее выросло до семи человек Количество погибших и пострадавших от взрывов на украинском арсенале в Балаклее увеличилось до семи человек, сообщает 15 ноября пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.