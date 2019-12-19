Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). О проблеме сообщил президенту России журналист Сергей Комков на сегодняшней большой пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать35
Вениамин Кондратьев
Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКоммерсантъ 10:34
с чего всё началось
Следственное управление СКР по Кубани организовало
 проверку по поводу ситуации с ветеранскими домами в Сочи, на ветхое состояние которых Владимиру Путину пожаловался главный редактор газеты "Президент" в ходе большой пресс-конференции главы государства.
Российская газета09:31

Подробнее о событии

«Чиновников надо поправлять», – депутат ГД от Кубани Костенко об итогах пресс-конференции Путина

Блокнот Краснодар13:06

СК проверит дом в Сочи, на который пожаловались Путину

СочиСтрим10:31

Дома в Сочи, на которые пожаловались президенту, построены в 2006 году и там нет ни одного ветерана войны

КП - Кубань09:12

СК организовал проверку «разрушенных» домов ветеранов в Сочи

Российская газета09:31

Вениамин Кондратьев отреагировал на вопрос журналиста Путину о жилье в Сочи

Кубань 2412:09

В Совете ветеранов Кубани удивлены жалобой о проблемах с жильем для ветеранов в Сочи

ТАСС10:27

Власти не получали жалоб на состояние домов для ветеранов в Сочи

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 15:24
Баскетбол

«Зенит» обыграл «Фенербахче» и ушел с последнего места Евролиги

Sportbox.RU 14:45
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Вести.Ru 12:24
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Шоу-бизнес

«Я ей не нравилась»: Подольская об отношениях с Пугачевой

Певица рассказала, что у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой, отметив, что «она ей не нравилась».
Рамблер 14:43
Общество

Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу ремонта Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
РИА Новости 08:09
Игры

Capcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2

3DNews вчера в 10:34
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Футбол

Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

RT на русском 08:14
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

Президент Хорватии выступила на фоне фото с Путиным

Страна Советов on-line 03:45
Технологии

Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
РБК 07:42
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru 05:03
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.
Газета.Ru 08:05
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новости 17 декабря в 00:00
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Политика

Путин высказался о новой пенсионной реформе

Путин высказался о новой пенсионной реформе Президент успокоил российских пенсионеров.
Экспресс газета 08:24
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:27
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Общество

Облицованные золотом гробницы бронзового века нашли в Греции

Два уникальных захоронения обнаружили американские археологи из Университета Цинциннати в районе города Пилос на юге Греции, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 18:59
Игры

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости 17 декабря в 06:57
Политика

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.
Интерфакс 11:41
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное