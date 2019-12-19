с чего всё началось

Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии.

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). О проблеме сообщил президенту России журналист Сергей Комков на сегодняшней большой пресс-конференции.

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

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