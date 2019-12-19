Общество
РБКСКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
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Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКоммерсантъ 10:34
с чего всё началось
Следственное управление СКР по Кубани организовало проверку по поводу ситуации с ветеранскими домами в Сочи, на ветхое состояние которых Владимиру Путину пожаловался главный редактор газеты "Президент" в ходе большой пресс-конференции главы государства.Российская газета09:31
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