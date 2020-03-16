Более 50 человек, которые могут быть причастны к преступлениям против мирных советских граждан, проверяются в настоящее время СКР, пояснила она. Петренко добавила, что среди этих лиц есть бывшие легионеры Латышского легиона СС.

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Общество Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.

Общество Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.

Общество Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города "Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Общество ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.

Общество Названы затронутые коронавирусом регионы России За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Экономика Туроператоров освободили от выплат в фонды «Турпомощи» в 2020 году Российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".

Гаджеты Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14 В коде iOS 14 было обнаружено упоминание грядущей новинки от компании Apple – iPhone 9 (SE 2). Однако это не все секреты, которые специалисты смогли извлечь из новой «яблочной» ОС.

Политика Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

Общество В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.