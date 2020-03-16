Политика

REGNUMREGNUMСКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

Более 50 человек, которые могут быть причастны к преступлениям против мирных советских граждан, проверяются в настоящее время СКР, пояснила она. Петренко добавила, что среди этих лиц есть бывшие легионеры Латышского легиона СС.
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Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
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Общество

Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет

Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
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Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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РБК вчера в 02:07
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КС России признал законность поправок в Конституцию

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Известия вчера в 10:01
Общество

Названы затронутые коронавирусом регионы России

За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

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Российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".
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Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14

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Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
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ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
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