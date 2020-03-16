Политика
REGNUMСКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду
Более 50 человек, которые могут быть причастны к преступлениям против мирных советских граждан, проверяются в настоящее время СКР, пояснила она. Петренко добавила, что среди этих лиц есть бывшие легионеры Латышского легиона СС.
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Латвия знает всех: почему латышские власти будут игнорировать публикацию имен легионеров
Sputnik Латвиявчера в 15:26
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Происшествия
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Финансы
В Morgan Stanley призывают продавать американские доллары
Аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам срочно продавать американский доллар из-за ухудшения ситуации на валютных рынках.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Общество
Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города
"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог
Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Общество
Названы затронутые коронавирусом регионы России
За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Экономика
Туроператоров освободили от выплат в фонды «Турпомощи» в 2020 году
Российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".
Гаджеты
Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14
В коде iOS 14 было обнаружено упоминание грядущей новинки от компании Apple – iPhone 9 (SE 2). Однако это не все секреты, которые специалисты смогли извлечь из новой «яблочной» ОС.
Политика
Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора
Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Политика
МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору
Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи.
Общество