Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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Вести.Ru07:58

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

RT на русском09:25
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Общество

Великобритания вышла на 3-е место по числу смертей от коронавируса

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Общество

В Тульской области министр заразился коронавирусом

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Общество

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На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
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Энергетика

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РИА Новости 08:54
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Космос

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Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Общество

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Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Общество

Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
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Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
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Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина

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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

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Мизулина Елена
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Омской области с 23 сентября 2015 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
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