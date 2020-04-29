Общество
КоммерсантъСКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.ТАСС07:19
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