Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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