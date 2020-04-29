Общество

КоммерсантъКоммерсантъСКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

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Общество

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Мизулина Елена
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Омской области с 23 сентября 2015 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
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