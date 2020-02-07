Общество
Газета.RuСКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ. Ранее СМИ сообщили, что анонимный комментатор на форуме "похвастался" тем, что убивает пациентов и наблюдает за их агонией.
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с чего всё началось
Пользователи имиджборда «Двач» сдеанонили анестезиолога, который признался, что умерщвляет пациентов и ему это доставляет удовольствие. О своем «хобби» в стенах больницы мужчина рассказал на одном из форумов 7 февраля.Readovka.ru04:28
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